Платное парковочное пространство расширяют в Анапе

Проект реализуется в несколько этапов. От пользования платными парковками в бюджет города уже поступило около 25 млн рублей. Все средства направят на совершенствование муниципальной дорожной сети.

Следующий этап городской парковочной зоны включит участки на улицах Новороссийской, Шевченко, Самбурова, Тургенева, Толстого, Некрасова, Ивана Голубца, Маяковского, Астраханской, Владимирской, Горького, Терской, Кати Соловьяновой, Северной, Краснодарской, Красноармейской, Гребенской, Парковой, Чехова, Лермонтова, проезде Солдатских матерей.

Сейчас специалисты устанавливают дорожные знаки и информационные стенды. Разметку начнут наносить при установлении благоприятной погоды. Полная карта парковочного пространства города размещена на специальном портале, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят на тысячу мест.

Подпишись, здесь всегда интересно.