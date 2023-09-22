Плата за ЖКУ в России в 2024 году вырастет на 500-550 рублей

Тарифы для населения вырастут с 1 июля 2024 года — впервые за полтора года.

В Минэкономразвития пояснили, что средняя платежка вырастет не более, чем на 9,8% — на семью из трех человек в квартире 50 кв. м рост коммунальных платежей составит 500-550 рублей.

«Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период», — заявили в ведомстве.

Финальные тарифы в каждом регионе утверждать будут местные правительства.

Кроме того, с 1 декабря проиндексируют тарифы на газ для промышленности — на 10%, пассажирские и грузовые ж/д перевозки — на 10,75%. Исключение составят пригородные перевозки, сообщает «Прайм».

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