Плановая эвакуация: в мэрии Краснодара провели учебную тренировку по пожарной безопасности
Общество
30.06.2023 15:25
Толпу людей возле администрации краевого центра на Театральной площади заметили прохожие.
В МЦУ Краснодара рассказали, что в здании мэрии провели плановую учебную тренировку по пожарной безопасности.
«По легенде начался пожар и всех сотрудников эвакуировали. После учений все специалисты вернутся на свои рабочие места», — сообщает муниципальный центр управления Краснодара.
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