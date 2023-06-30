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Плановая эвакуация: в мэрии Краснодара провели учебную тренировку по пожарной безопасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/planovaya-evakuatsiya-v-merii-krasnodara-proveli-uchebnuyu-trenirovku-po-pozharnoj-bezopasnosti
Плановая эвакуация: в мэрии Краснодара провели учебную тренировку по пожарной безопасности
Фото t.me/mcu_krd

Толпу людей возле администрации краевого центра на Театральной площади заметили прохожие.

В МЦУ Краснодара рассказали, что в здании мэрии провели плановую учебную тренировку по пожарной безопасности.

«По легенде начался пожар и всех сотрудников эвакуировали. После учений все специалисты вернутся на свои рабочие места», — сообщает муниципальный центр управления Краснодара.

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