Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Планируемая протяженность Северного обхода Новороссийска составит 41 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/planiruemaya-protyazhennost-severnogo-obhoda-novorossijska-sostavit-41-km
Планируемая протяженность Северного обхода Новороссийска составит 41 км
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Строительство Северного обхода Новороссийска планируют начать от поселка Верхнебаканский со спусками в восточном районе до соединения с трассой М-4 «Дон».

По предварительным расчетам, протяженность новой трассы составит 41,1 км. По словам представителей администрации Новороссийска, Северный обход будет дорогой федерального значения.

«Проработкой проекта в данный момент занимается Министерство транспорта РФ. По имеющейся у нас информации, сейчас эта работа находится на ранних этапах. Источники финансирования объекта еще не определены», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии Новороссийска «Ведомости Юг».

Читайте также: строительство трассы Джубга — Сочи предварительно обойдется в 1,4 трлн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях