Планируемая протяженность Северного обхода Новороссийска составит 41 км

Строительство Северного обхода Новороссийска планируют начать от поселка Верхнебаканский со спусками в восточном районе до соединения с трассой М-4 «Дон».

По предварительным расчетам, протяженность новой трассы составит 41,1 км. По словам представителей администрации Новороссийска, Северный обход будет дорогой федерального значения.

«Проработкой проекта в данный момент занимается Министерство транспорта РФ. По имеющейся у нас информации, сейчас эта работа находится на ранних этапах. Источники финансирования объекта еще не определены», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии Новороссийска «Ведомости Юг».

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