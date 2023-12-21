План внедрения Регионального социального стандарта утвердили на Кубани

Разработкой занимались краевое министерство экономики, органы исполнительной власти, региональная экспертная группа Национальной социальной инициативы при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась отметил, что в плане — 12 положений, направленных на повышение качества и доступности услуг в соцсфере, являющейся частью Национальной социальной инициативы.

«Уже в следующем году будет проведена работа по активизации форм поддержки региональных социально ориентированных некоммерческих организаций. Основная цель реализации стандарта – это добиться улучшения качества жизни в крае, накопить опыт и практики для тиражирования не только на Кубани, но и в других регионах страны», — добавил он.

Первый замглавы региона также подчеркнул, что в рамках плана создадут навигатор мер поддержки, позволяющий лучше ориентироваться в получении услуг в социальной сфере. Помимо этого, планируется улучшение инфраструктуры социальной поддержки кубанцев, а также реализация программы комплексной медико-социальной помощи семьям с детьми, имеющими врожденные пороки развития, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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