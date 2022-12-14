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План по созданию госпабликов выполнили на 90% в Краснодарском крае

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/plan-po-sozdaniyu-gospablikov-vypolnili-na-90-v-krasnodarskom-krae
План по созданию госпабликов выполнили на 90% в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевые органы исполнительной власти, муниципалитеты и подведомственные организации подключили 7 тыс. 16 сообществ во «ВКонтакте». Статус «Госорганизация» получили уже 80%, общая аудитория — более 1,7 млн пользователей.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, всего в стране сейчас работают более 130 тыс. страниц ведомств.

«Создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — сказал Шадаев.

За реализацию закона о госпабликах в регионах отвечают ЦУР.  Согласно социсследованиям, более половины пользователей читают сообщества госучреждений и органов власти, отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента. Это большой вызов для нас: в среднем на регион приходится 1,7 тыс. пабликов, при этом у большинства госучреждений нет возможности нанять отдельного специалиста», — отметил он.

Читайте также: в России 70% глав муниципалитетов завели страницы в соцсетях в 2022 году.

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