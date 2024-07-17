Пламя перекинулось на частный дом с горящей травы в Горячем Ключе

Пожар произошел вечером 17 июля в переулке Дубравы поселка Первомайского.

В переулке загорелась сухая трава. Огонь начал распространяться, пламя перешло на дом. На месте происшествия работают пожарные подразделения.

По предварительным данным, в доме никого не было, проживающих там на данный момент нет, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

UPD: Пожар потушили в 18:50 на общей площади 96 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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