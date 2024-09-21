Пламя на стройке огромного ЖК на Новороссийской напугало жителей Краснодара

Огонь вспыхнул на территории стройплощадки у подножия возводимого 24-этажного здания недалеко от пересечения улиц Шевченко и Новороссийской.

Судя по видео с места ЧП, горели деревянные конструкции навесов, защищавших от непогоды рабочих и складируемые стройматериалы, размещенные у фундамента многоэтажки.Жар повредил оконные и балконные рамы на первых пяти этажах строящегося жилого дома.

Некоторые стеклопакеты потрескались и упали вниз. трескаются и выпадают из окон на первых пяти этажах из-за огня в результате пожара на Новороссийской

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сообщение о пожаре диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 11:04. После прибытия к месту инцидента первого пожарного подразделения в 11:14, спасатели установили, что произошло горят деревянные постройки на площади 150 кв. м.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекли 19 пожарных специалистов и четыре единицы техники.

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