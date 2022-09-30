Пицца, бургер, шаурма: диетолог рассказал о безопасном фастфуде

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Любители фастфуда рискуют набрать лишний вес, получить отравление и целый ряд заболеваний ЖКТ. Однако, по мнению диетолога, не все блюда быстрого приготовления одинаково вредны.

Самым безопасным «быстрым блюдом» с точки зрения диетологии является шаурма. Она имеет самый сбалансированный состав, не провоцирует нарушение обменных процессов и развитие хронических заболеваний ЖКТ. Но шаурмой можно отравиться.

«С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят. И есть большой риск «поймать» токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторан. Иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше», — рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По мнению диетолога, практически невозможно отравиться пиццей и бургерами.

«Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей. Если только она не хранится в комнатных условиях. Любая еда, которая лежит в открытом доступе, мгновенно становится питательной средой для бактерий», — сказала врач.

Но назвать пиццу и бургеры полностью безопасными нельзя.

«Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса. Важно помнить, что практически любой фастфуд негативно влияет на ЖКТ», — подчеркнула Дианова.

Для безопасного быстрого перекуса гастроэнтеролог советует брать с собой ланчбокс с орехами и бананом, сообщает радио Sputnik.

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