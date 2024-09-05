Питон выполз из унитаза в квартире на третьем этаже в Краснодаре

Об инциденте сообщили жители одного из многоэтажных домов на улице Восточно-Кругликовской. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

В соцсетях сообщают, что крупную змею жители квартиры, расположенной на третьем этаже, обнаружили в своей ванной комнате. По словам жильцов, рептилия выбралась из унитаза. На место немедленно вызвали спасателей.

Прибывшие специалисты поймали змею с помощью специальных щипцов и поместили в мешок. Они объяснили, что змея не ядовитая. Предположительно, незваным гостем оказался питон.

Известно, что эти змеи способны проникать в дома через трубы. При этом закрытая крышка унитаза им не помеха — питоны легко ее поднимают.

Как питон попал в краснодарскую канализацию, пока неизвестно. Официальных комментариев по поводу этого инцидента не поступало.

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