Экзотический гость: как тигровый питон оказался на пляже в Туапсинском районе

Местные жители у реки Туапсе увидели, как большая змея ползет от пляжа в сторону леса. По примерным оценкам, длина питона ― около 2 метров.

Кадры с огромной змеей на пляже обеспокоили всех пользователей интернета. Таких соседей на берегу реки Туапсе отдыхающие встретили впервые. У жителей села Красного есть свои предположения, откуда экзотическое животное огромных размеров появилось на побережье.

Большинство людей сошлись во мнении, что это домашний питомец. Это подтвердила и местная жительница Лаура. Она раньше держала королевских питонов, поэтому змею своих цирковых друзей узнала сразу, а имени не назвала, чтобы не портить репутацию артисту. В выгуле рептилии не видит ничего преступного.

«Нечего бояться. Это просто друзья приезжали на гастроли и заехали на два дня. Пока людей не было пошли и искупались. Животному ведь тоже нужно как-то подышать, мышцы свои расслабить. Никого не было. Искупалось животное, положили на камушки, чтоб погрелось. Сверху два парня каких-то увидели. Один прибежал, начал снимать», ― рассказала Лаура.

В защиту питомца женщина добавила, что бизнес на нем никто не делал. За фото с ним деньги не брали. Визит на пляж ― единичный случай. Цирковая звезда уже уехала из села Красного.

То, что змея домашняя, подтверждают и герпетологи. Кубанский климат хоть и теплый, но для экзотического животного не предназначен. В дикой природе при первом похолодании он погибнет.

«Это тигровый питон. Молодая, но половозрелая особь. Понятно, что это из культуры, у кого-то содержался и убежал. Когда содержат экзотов, они так или иначе убегают, но подобное животное здесь обречено», ― говорит президент Герпетологического общества при РАН Борис Туниев.

Читайте также: змея укусила подростка за палец ноги в Краснодарском крае.