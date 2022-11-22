Питерские разработчики завершили проект программы оптимизации маршрутной сети Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новая программа должна улучшить качество пассажирских перевозок и заменить устаревшую систему. Муниципальный контракт на разработку документа заключили с ООО «А+С Транспроект» (SIMETRA, Санкт-Петербург).

Компания провела исследования и проанализировала состояние транспортной системы Краснодара. На основании полученных данных создали новую управляемую и комплексную транспортную модель города.

Документ утвердят после рассмотрения и с учетом финансовых возможностей начнут реализацию с 2023 года. Модернизация системы будет постепенной, поскольку программа повлечет дополнительную нагрузку на бюджет, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Для краевой столицы предложили 10-летнюю программу по оптимизации маршруток. В ее основе — выделение регулярных и дополнительных маршрутов с введением регулируемых тарифов и брутто-контрактов.

«С учетом нынешних полномочий муниципалитета мы толком не можем контролировать частных перевозчиков или заставить их обновить подвижной состав. И выход здесь один — двигаться в направлении перехода на брутто-контракты. Ведь в таком случае мы будем являться заказчиками услуги на пассажирские перевозки, а значит, сможем и спрашивать по всей строгости за качество оказания такой услуги», — сказал Евгений Наумов.

Кроме того, компания рекомендовала продолжить работу по введению отдельных полос для общественного транспорта, чтобы обеспечить точный график движения. Также дали рекомендации по модернизации остановок и пересадочных узлов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Наумов добавил, что без этого документа Краснодар не мог участвовать в больших федеральных программах, а теперь появится возможность привлечения дополнительных средств в отрасль.

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