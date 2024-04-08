Пищеблок загорелся в школе в Новороссийске, учеников и учителей эвакуировали

Пожар произошел утром 8 апреля в одноэтажном здании общепита на площади 15 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 9:42. В пищеблоке загорелась территория для погрузки-разгрузки товаров. Помещение и оборудование самого пищеблока не пострадало.

В 09:54 пожар локализовали, в 9:57 ликвидировали открытое горение. Детей и персонал школы эвакуировали, пострадавших нет. На месте работают 16 человек и 4 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Всего из здания эвакуировали 450 детей. Сотрудники школы локализовали возгорание еще до прибытия экстренных служб. Прибывшие на место пожарные провели проверку и проливание места возгорания.

«К счастью, это утреннее происшествие обошлось без пострадавших. Благодарю сотрудников школы и наши спецслужбы за оперативность. Причины возгорания будут установлены после проведенной проверки», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

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