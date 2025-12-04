Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к 15 годам колонии

Писателя Григория Чхартишвили* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 3 декабря признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.

По данным следствия, писатель в течение года дважды привлекался к административной ответственности за уклонение от обязанностей иноагента, но продолжил размещать публикации, не указывая, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

Суд признал писателя виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. В июле текущего года писатель был признан виновным в содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и призывах к терроризму, а также в уклонении от обязанностей иноагента, тогда ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима.

В итоге, по совокупности приговоров Чхартишвили* 3 декабря заочно приговорили к 15 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. Также писателя лишили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов (каналов) на 6 лет, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

*признан иностранным агентом по решению Минюста России, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», писателя внесли в список террористов и экстремистов в декабре 2023 года после заявлений, вызвавших широкий общественный резонанс.

Подпишись, здесь всегда интересно.