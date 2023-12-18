Писателя Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг 18 декабря внес в свой реестр террористов и экстремистов писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин.

Люди, внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, не могут пользоваться банковскими услугами. В том числе, они лишаются возможности открывать счета в банках и пользоваться средствами на банковских счетах.

На прошлой неделе издательство АСТ сообщило о приостановке выпуска и продажи книг Бориса Акунина. Его книги изъяли из сетей «Читай-город» и приостановили продажи на «Литрес». Причиной этого стали заявления писателя, вызвавшие широкий общественный резонанс и требующие правовой оценки.

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