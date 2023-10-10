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На Кубани посадили парня за создание в соцсетях экстремистского сообщества

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-posadili-parnya-za-sozdanie-v-sotssetyah-ekstremistskogo-soobshhestva
На Кубани посадили парня за создание в соцсетях экстремистского сообщества
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в октябре вынес Октябрьский районный суд Новороссийска.

По данным следствия, 17-летний подросток приехал в Краснодарский край из Хакасии в мае 2022 года. Он создал чат в одном из мессенджеров, в который добавил пятерых жителей Новороссийска. Также злоумышленник отправил в чат экстремистскую литературу, информацию о подготовке нападений на лиц разных национальностей и о проведении акций против действующей власти. В январе этого года деятельность парня пресекли.

Возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. В суде парень полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему на 4 года администрировать сайты. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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