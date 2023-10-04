На Кубани полиция проверит подростка, который в соцсетях призвал сжечь школу

Инцидент произошел вечером 3 октября возле одной из школ в Тимашевске.

В соцсетях местные жители сообщили о том, что называющий себя блогером подросток, записал видеоролик, в котором он призвал «обоссать и сжечь» школу. Школьник также плюнул на порог учебного заведения, на этом запись прекратилась.

Через некоторое время школьник опубликовал новое видео, в котором извинился за свое вызывающее поведение. В полиции заинтересовались инцидентом.

«По факту выявленной публикации материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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