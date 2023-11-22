Пиротехнику запретили использовать до весны в Ростовской области

Такое решение приняли 22 ноября на заседании регионального оперативного штаба.

На территории Ростовской области ввели временный запрет на использование пиротехнических средств, который будет действовать с 1 декабря до 1 марта следующего года.

«На заседании правительства рассказал подробнее об этом решении. Соответствующий указ подпишу сегодня», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что запрет не распространяется на бенгальские огни и хлопушки.

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