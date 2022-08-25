Пилота рухнувшего на Ставрополье вертолета обнаружили живым

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Вертолет Ми-2 упал 24 августа 19:23 вблизи поселка Новоблагодарное Предгорного округа Ставрополья. Об обнаружении пилота сообщили утром 25 августа.

Мужчина жив, госпитализация ему не потребовалась.

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», — сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

В пресс-службе также уточнили, что упавший Ми-2 обрабатывал поля, и пассажиров там не могло быть, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га.