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Пилота рухнувшего на Ставрополье вертолета обнаружили живым

Происшествия
25.08.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/pilota-ruhnuvshego-na-stavropole-vertoleta-obnaruzhili-zhivym
Пилота рухнувшего на Ставрополье вертолета обнаружили живым
Фото t.me/ATVmedia26

Вертолет Ми-2 упал 24 августа 19:23 вблизи поселка Новоблагодарное Предгорного округа Ставрополья. Об обнаружении пилота сообщили утром 25 августа.

Мужчина жив, госпитализация ему не потребовалась.

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», — сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

В пресс-службе также уточнили, что упавший Ми-2 обрабатывал поля, и пассажиров там не могло быть, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения вертолета произошло возгорание травы на площади 2 га.

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