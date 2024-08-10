ПФК «Кубань» в Кубке России сыграет с «Кубань-Холдингом»

Расписание матчей второго раунда Пути регионов Кубка России утвердили накануне.

ПФК «Кубань» 21 августа сыграет на домашнем стадионе против «Кубань-Холдинга» из Павловского района.

На этой стадии Кубка России выступит и «Биолог» из Новокубанского района. Клуб сыграет 20 августа на домашнем стадионе против «Машука-КМВ» из Пятигорска.

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