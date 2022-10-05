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ПФК «Кубань» в гостях сыграет с ивановским «Текстильщиком»

Спорт
05.10.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-v-gostyah-sygraet-s-ivanovskim-tekstilshhikom
Видео канала «Кубань 24»

Матч этих команд в рамках 1/32 Кубка России состоится 5 октября. Начало в 18:30.

Футбольный клуб «Кубань» в отличие от других команд края, которые уже провели по два кубковых матча, только начинает борьбу. Согласно новому регламенту турнира, коллективы Первой лиги вступают в борьбу с квалификационного раунда «Путь регионов», а именно со стадии 1/32 финала.

За выход в следующий этап краснодарцы сразятся с ивановским «Текстильщиком», который сейчас идет на второй позиции второй группы ФНЛ-2. В предыдущих поединках Кубка этот коллектив обыграл любительскую команду 2DROTS и «Спартак» из Костромы. В тренерском штабе «желто-зеленых» такому оппоненту не очень рады по неспортивным причинам.

«Я смотрел жеребьевку на прямой трансляции и чуть не заплакал после того, как нам попался «Текстильщик». Не потому, что они на первом месте или хорошая команда, а потому что нам пять часов туда из Москвы ехать и пять часов обратно. Плюс 10 часов. Мы и так добираемся то в Ставрополь, то в Минводы. Плюс еще пять часов туда, пять обратно. Вот чего бы я не желал нашей команде», — сказал главный тренер ПФК» Кубань» Роберт Евдокимов.

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Автор:
Евгений Резник
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