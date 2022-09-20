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ПФК «Кубань» в домашнем матче обыграл «Арсенал»

Спорт
20.09.2022 07:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-v-domashnem-matche-obygral-arsenal
ПФК «Кубань» в домашнем матче обыграл «Арсенал»
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Матч 10 тура Первой лиги прошел вечером 19 сентября на стадионе «Кубань». На нем присутствовали 6 тыс. 128 зрителей. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче уже на 7 минуте полузащитник «Кубани» открыл Даниил Горовых, отлично пробив в дальний угол после розыгрыша углового.

На 53 минуте форвард гостей Кирилл Панченко сравнял счет, реализовав пенальти.

На 59 минуте Алексей Щеткин снова вывел «желто-зеленых» вперед, удачно замкнув навес со штрафного.

После этой победы «Кубань» поднялась на 13 место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «желто-зеленые» проведут 25 сентября на выезде против «СКА-Хабаровска».

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