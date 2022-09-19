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ФК «Кубань», «Черноморец» и «Кубань Холдинг» узнали соперников по Кубку России

Спорт
19.09.2022 07:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-kuban-chernomorets-i-kuban-holding-uznali-sopernikov-po-kubku-rossii
ФК «Кубань», «Черноморец» и «Кубань Холдинг» узнали соперников по Кубку России
Фото vk.com/pfckuban

Жеребьевка 4 раунда Пути регионов Кубка России прошла 18 сентября. Клубы Первой и Второй лиг узнали соперников.

Так, «Кубани» в Кубке достался «Текстильщик». Матч между командами пройдет 5 октября в Иваново.

«Черноморец» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Кубань Холдинг» с «Уфой». Матчи между клубами пройдут с 4 по 6 октября. Точные даты и время начала игр станут известны позже.

Читайте также: ФК «Черноморец» и «Кубань Холдинг» прошли в следующий раунд Кубка России 14 сентября.

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