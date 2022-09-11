ПФК «Кубань» уступил ярославскому «Шиннику» со счетом 0:1

Фото пресс-службы ПФК «Кубань»

Матч между ПФК «Кубань» и «Шинник» прошел 11 сентября в Ярославле. Игра девятого тура МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона 2022/23 завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Гол в ворота бывшей команды на 25 минуте забил экс-игрок «Кубани» Артем Кулишев.

В составе ФК «Кубань» играли Юрий Нестеренко, Сослан Таказов, Максим Сидоров, Иван Хомуха, Даниил Горовых, Ян Гудков, Даниил Родин, Андреа Чуканов, Илья Мосейчук, Артем Архипов, Денис Ткачук.

Защитник Сослан Таказов впервые с ноября прошлого года вышел на поле в стартовом составе. Также в состав команды вошел защитник Алексей Рыбин, восстановившийся после травмы руки. В качестве главного арбитра выступал Андрей Фисенко из Владивостока, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

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