ПФК «Кубань» уступил «Акрону» в матче Первой лиги

«Кубань» 17 сентября на своем поле сыграла с тольяттинским «Акроном» в рамках 10 тура Мелбет — Первой лиги. Матч завершился со счетом 0:1.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «желто-зеленых» Вадима Евсеева.

Единственный гол игры забил нападающий «Акрона» Андрес Понсе на 45 минуте. Отыграться «Кубань» не смогла.

Следующий матч чемпионата «Кубань» снова проведет на своем поле 23 сентября против «Тюмени».

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