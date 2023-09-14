ФК «Краснодар» попросил работодателей отпустить болельщиков на матч Кубка России

Руководство клуба подготовило специальные обращения к работодателям, в которых просит отпустить сотрудников на матч с «Динамо». Игра состоится 19 сентября в 15:00.

Обращение подписано главным тренером «быков» Владимиром Ивичем и капитаном команды Матвеем Сафоновым. В тексте «истинного болельщика команды» просят отпустить на стадион, чтобы поддержать «быков» в важнейшей кубковой игре.

«Лучшие в мире руководители всегда отпускают своих сотрудников на футбол! Просто скажите ему об этом перед матчем 19 сентября. А если не поможет, то предлагаем вам передать начальству наше официальное письмо-приглашение на игру. Нам очень нужна поддержка каждого из вас!» — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Скачать служебную записку в формате PDF можно в Telegram-канале клуба.

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