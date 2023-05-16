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ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-rastorg-kontrakt-s-glavnym-trenerom
ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

О том, что Андрей Сосницкий покидает пост главного тренера «Кубани», стало официально известно 16 мая. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Вместе с Сосницким тренерский штаб «желто-зеленых» покинут и его помощники: Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский и Виталий Милютин.

«Руководство клуба благодарит Андрея Алексеевича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает им успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы ПФК «Кубань».

Сосницкий стал главным тренером «Кубани» в январе. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых пять раз сыграла вничью, три раза победила и трижды проиграла. Имя нового наставника «желто-зеленых» объявят в ближайшее время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новым главным тренером ПФК «Кубань» может стать Александр Григорян. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

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