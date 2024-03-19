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ПФК «Кубань» проиграл «Родине» в выездном матче со счетом 0:1

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-proigral-rodine-v-vyezdnom-matche-so-schetom-0-1
ПФК «Кубань» проиграл «Родине» в выездном матче со счетом 0:1
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Игра 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Кубань» прошел 18 марта на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 51 минуте матча забил нападающий «Родины» Иван Тимошенко.

После 23 туров Первой лиги «Родина» набрала 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Кубани» — 21 очко и 17 строчка турнирной таблицы.

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