ПФК «Кубань» опроверг слухи о закрытии из-за финансовых проблем

Сообщения о том, что футбольный клуб «Кубань» может прекратить свое существование из-за финансовых проблем, распространились в соцсетях и ряде СМИ 11 ноября.

Сообщалось, что в клубе задерживают зарплаты, не выплачивают премиальные игрокам. Также в публикациях уточнялось, что игроки «Кубани» планируют написать коллективное письмо в РФС.

Руководство ПФК «Кубань» заявило, что никаких сложностей нет, задолженность будет погашена в ближайшее время.

«Как и во многих других клубах, у нас имеется текущая задолженность. В ближайшее время она будет полностью погашена. Более того, заключено предварительное соглашение с новым титульным спонсором, весной его логотип появится на игровой форме команды», — сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Также сообщается, что тренировки и подготовка к возобновлению сезона в LEON‑Второй лиге А начнутся по плану — 15 ноября.

