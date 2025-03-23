ПФК «Кубань» одержал волевую победу над миасским «Торпедо»

Игра 4-го тура Второй лиги А прошла 23 марта в Миассе (Челябинская область) на стадионе «Труд».

По итогам встречи «Кубань» обыграла местное «Торпедо» со счетом 3:2.

Счет в матче на 5 минуте открыл игрок «Торпедо» Илья Молтенинов. На 27 минуте «желто-зеленые» отыгрались благодаря голу Богдана Рейхмена, но 37 минуте снова пропустили — гол забил Феликс Чаплиев.

На 56 минуте «Кубань» снова отыгралась после гола Леона Фуста, а на 60 минуте вышла вперед благодаря мячу, забитому Евгением Осиповым.

После этой победы «Кубань» покинула последнее место в турнирной таблице Второй лиги А. Следующий матч «желто-зеленые» проведут 30 марта на домашнем стадионе против астраханского «Волгаря».

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