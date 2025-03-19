Сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0

Товарищеский матч между сборными России и Гренады прошел 19 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу России. В составе национальной сборной голы забили: Данил Пруцев — на 16 минуте, Арсен Адамов — на 42 минуте, Артем Дзюба — на 43 минуте, Даниил Фомин — на 53 минуте, Зелимхан Бакаев — на 59 минуте.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев вышел на поле в начале второго тайма. Полузащитник «быков» Александр Черников весь матч провел на скамейке запасных.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 25 марта против Замбии в Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двух игроков «Краснодара» вызвали в сборную РФ на матчи с Гренадой и Замбией — Станислава Агкацева и Александра Черникова. Кроме того, в списке есть уроженцы Кубани: Евгений Латышонок («Зенит»), Антон Миранчук («Сьон» Швейцария), Иван Комаров и Николай Комличенко (оба «Ростов»), Данил Пруцев («Спартак» Москва) и Даниил Фомин («Динамо» Москва).

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