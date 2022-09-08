ПФК «Кубань» объявил о переходе нападающего сборной Казахстана

Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Состав «желто-зеленых» на правах свободного агента пополнил 31-летний форвард Алексей Щеткин. С ним подписали контракт до конца сезона 2022/23.

Ранее Щеткин выступал за казахстанские клубы «Жетасу», «Атырау», «Тараз», «Актобе», «Тобол», «Астану» и «Ордыбасы». Последние полтора сезона Щеткин играл за «Ротор».

В активе новичка «Кубани» 38 матчей за сборную Казахстана, в них он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Также он имеет опыт выступления в еврокубках — Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Щеткин будет выступать за «желто-зеленых» под 99 номером, сообщает пресс-служба ПФК Кубань.

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