ПФК «Кубань» объявил о переходе нападающего сборной Казахстана
Спорт
08.09.2022 07:24
Состав «желто-зеленых» на правах свободного агента пополнил 31-летний форвард Алексей Щеткин. С ним подписали контракт до конца сезона 2022/23.
Ранее Щеткин выступал за казахстанские клубы «Жетасу», «Атырау», «Тараз», «Актобе», «Тобол», «Астану» и «Ордыбасы». Последние полтора сезона Щеткин играл за «Ротор».
В активе новичка «Кубани» 38 матчей за сборную Казахстана, в них он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Также он имеет опыт выступления в еврокубках — Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Щеткин будет выступать за «желто-зеленых» под 99 номером, сообщает пресс-служба ПФК Кубань.
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