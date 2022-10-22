ПФК «Кубань» объявил конкурс на создание талисмана команды
Заявки и проекты будут принимать до 20 ноября. Лучшие работы после отбора представят на зрительское голосование. Победителя и призеров ждут ценные призы от клуба.
Проекты талисмана — творческие работы, выполненные в любой технике, — нужно направить на почту пресс-службы клуба [email protected] файлом в формате JPG, GIF, PNG, PDF или TIFF с изображением (рисунком).
Также участник должен заполнить и выслать на электронный адрес анкету, указав в ней ФИО, дату рождения, номер для связи и информацию о талисмане — название, описание изображения и обоснование его символов, история.
«Талисман футбольной команды должен вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным, являться отражением сути и духа команды, интуитивно понятным большинству людей самых разных возрастов и профессий», — сообщили в официальном Telegram-канале ПФК «Кубань».
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