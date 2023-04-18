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ПФК «Кубань» назвали «самой грубой» командой в мире

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-nazvali-samoj-gruboj-komandoj-v-mire
ПФК «Кубань» назвали «самой грубой» командой в мире

По данным СМИ, «желто-зеленые» получают в среднем по пять предупреждений за игру.

По этому показателю «Кубань» возглавила рейтинг грубых команд. Следом идут испанские команды «Севилья» (в среднем получает 4,03 предупреждения) и «Мальорка» — 3,79. Затем португальские ФК «Витория Гимарайнш» — 3,82 и «Санта-Клара» — 3,79.

При составлении рейтинга брались показатели РПЛ и Первой лиги, а также европейских чемпионатов. В связи с этим, возможно, есть более грубые команды, выступающие в турнирах более низкого ранга, пишет «Комсомольская правда — Кубань».

ПФК «Кубань» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе в России. Сейчас команда идет на 14 позиции после 27 туров.

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