ПФК «Кубань» назвали «самой грубой» командой в мире

По данным СМИ, «желто-зеленые» получают в среднем по пять предупреждений за игру.

По этому показателю «Кубань» возглавила рейтинг грубых команд. Следом идут испанские команды «Севилья» (в среднем получает 4,03 предупреждения) и «Мальорка» — 3,79. Затем португальские ФК «Витория Гимарайнш» — 3,82 и «Санта-Клара» — 3,79.

При составлении рейтинга брались показатели РПЛ и Первой лиги, а также европейских чемпионатов. В связи с этим, возможно, есть более грубые команды, выступающие в турнирах более низкого ранга, пишет «Комсомольская правда — Кубань».

ПФК «Кубань» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе в России. Сейчас команда идет на 14 позиции после 27 туров.

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