ПФК «Кубань» на выезде разгромно проиграл «Тюмени»

Матч 18-го тура Мелбет — Первой лиги прошел 12 ноября на стадионе «Геолог» в Тюмени. Игра завершилась со счетом 3:0.

На 41-й минуте матча забил нападающий «Тюмени» Александр Коротаев. Во втором тайме счет удвоил защитник тюменцев Руслан Байтуков — на 55-й минуте игры.

Третий гол в ворота «Кубани» и свой первый в сезоне забил полузащитник «Тюмени» Андреа Чуканов на 81-й минуте матча.

Следующий матч чемпионата ПФК «Кубань» проведет дома, в Краснодаре, против ФК «СКА-Хабаровск» — 19 ноября. Начало матча на стадионе «Кубань» — в 15:30.

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