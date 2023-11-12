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«Надо было падать»: Быстров упрекнул хавбека «Краснодара» после игры с «Зенитом»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/nado-bylo-padat-bystrov-upreknul-havbeka-krasnodara-posle-igry-s-zenitom?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
«Надо было падать»: Быстров упрекнул хавбека «Краснодара» после игры с «Зенитом»
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Экс-футболист сборной России, тренер, эксперт федерального спортивного телеканала Владимир Быстров раскритиковал игру полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в матче с «Зенитом».

Накануне «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью в матче 15 тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге.

Однако Быстров считает, что «Краснодар» мог бы увезти 3 очка, если бы Никита Кривцов в конце первого тайма, получив по ногам в штрафной, не пытался бы устоять и сделать передачу, а «упал», таким образом заработав пенальти.

«Идиот. В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять. Ну это глупость, скорее всего. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар», — сказал Владимир Быстров после матча в интервью Тимуру Журавелю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», принципиальный матч закончился со счетом 1:1. «Краснодар» завершил первый круг РПЛ на верхней строчке в турнирной таблице.

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