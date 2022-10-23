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ПФК «Кубань» на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо»

Спорт
23.10.2022 18:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-na-vyezde-proigral-mahachkalinskomu-dinamo
ПФК «Кубань» на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо»
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Матч 15 тура Первой лиги прошел 23 октября в Дагестане на стадионе «Анжи Арена». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче уже 4 минуте открыл защитник «Динамо» Сослан Кагермазов. На 60 минуте защитник «Кубани» Алексей Рыбин сравнял счет, успешно замкнув передачу с левого фланга.

Уже в добавленное ко второму тайму время полузащитник хозяев Абакар Гаджиев вывел свою команду вперед и поставил финальную точку в матче.

После этого поражения «Кубань» занимает 12 в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «желто-зеленые» проведут 29 октября против московской «Родины».

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