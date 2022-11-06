ПФК «Кубань» на выезде проиграл «Енисею»
Спорт
06.11.2022 15:22
Матч 17 тура Первой лиги прошел днем 6 ноября в Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Счет в матче на 72 минуте открыл игрок «Енисея» Идрис Умаев. На 75 минуте хозяева удвоили преимущество в счете благодаря голу Егора Иванова. «Кубань» смогла ответить только голом Нури Абдокова на 82 минуте.
После этого поражения «желто-зеленые» с 16 набранными очками занимают 14 место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «Кубань» проведет 13 ноября на домашнем стадионе против «Нефтехимика».
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