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ПФК «Кубань» на выезде обыграл «Шинник» по пенальти

Спорт
03.11.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-na-vyezde-obygral-shinnik-po-penalti
ПФК «Кубань» на выезде обыграл «Шинник» по пенальти
Фото пресс-службы ПФК «Кубань»

Матч 5 раунда Кубка России прошел в Ярославле. Основное время завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти со счетом 5:4 победила «Кубань».

Футболисты «Кубани» реализовали пять своих ударов, у «Шинника» 11-метровый не забил Андрей Батютин.

Следующий соперник ПФК «Кубань» — ульяновская «Волга».

«Матч 6 раунда Пути регионов состоится 16 ноября в Краснодаре. Точное время начала матча будет определено позднее», — сообщает пресс-служба ПФК «Кубань» в Telegram.

Читайте также: ПФК «Кубань» объявил конкурс на создание талисмана команды.

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