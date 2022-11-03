ПФК «Кубань» на выезде обыграл «Шинник» по пенальти
Спорт
03.11.2022 09:45
Матч 5 раунда Кубка России прошел в Ярославле. Основное время завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти со счетом 5:4 победила «Кубань».
Футболисты «Кубани» реализовали пять своих ударов, у «Шинника» 11-метровый не забил Андрей Батютин.
Следующий соперник ПФК «Кубань» — ульяновская «Волга».
«Матч 6 раунда Пути регионов состоится 16 ноября в Краснодаре. Точное время начала матча будет определено позднее», — сообщает пресс-служба ПФК «Кубань» в Telegram.
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