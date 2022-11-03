ПФК «Кубань» на выезде обыграл «Шинник» по пенальти

Фото пресс-службы ПФК «Кубань»

Матч 5 раунда Кубка России прошел в Ярославле. Основное время завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти со счетом 5:4 победила «Кубань».

Футболисты «Кубани» реализовали пять своих ударов, у «Шинника» 11-метровый не забил Андрей Батютин.

Следующий соперник ПФК «Кубань» — ульяновская «Волга».

«Матч 6 раунда Пути регионов состоится 16 ноября в Краснодаре. Точное время начала матча будет определено позднее», — сообщает пресс-служба ПФК «Кубань» в Telegram.

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