ПФК «Кубань» и «Тюмень» неприятно удивили друг друга поведением по итогам матча

Матч 18-го тура Мелбет — Первой лиги прошел 12 ноября на стадионе «Геолог» в Тюмени. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

После матча пресс-службы «Тюмени» и «Кубани» заявили о том, что оказались неприятно удивлены поведением друг друга во время матча. Представители «Тюмени» написали в соцсетях, что запасные игроки «желто-зеленых» весь матчи выбегали к полю, апеллировали судье из-за его решений, а также запугали 13-летнего мальчика, который подавал мячи.

В пресс-службе «Тюмени» добавили, что представители «Кубани» проигнорировали обязательные флеш-интервью, а главный тренер команды Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча якобы отказывался говорить, а больше спорил. Из-за этого представителей «Кубани» обвинили в неуважении к болельщикам, журналистам и Первой лиге.

В пресс-службе кубанского клуба ответили на информационный выпад со стороны тюменцев.

«Правомерность действий, как представителей ПФК «Кубань» на скамейке, так и бол-боев, имеют право оценивать только инспектор и делегат матча. Спойлер: нарушения в работе подающих мячи выявлены и отражены в рапорте», — говорится в сообщении ПФК «Кубань».

Представители «желто-зеленых» отметили, что представители команды не пришли на флеш-интервью, потому что не получили для этого необходимое приглашение.

Как писал «Кубань 24», на 41-й минуте матча забил нападающий «Тюмени» Александр Коротаев. Во втором тайме счет удвоил защитник тюменцев Руслан Байтуков — на 55-й минуте игры. Третий гол в ворота «Кубани» и свой первый в сезоне забил полузащитник «Тюмени» Андреа Чуканов на 81-й минуте матча.