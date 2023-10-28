ПФК «Кубань» дома сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем»

Матч 16 тура МЕЛБЕТ — Первой лиги между «Кубанью» и новороссийским «Черноморцем» прошел 28 октября на стадионе «Кубань» в Краснодаре. На игру пришли почти 4,4 тыс. болельщиков.

На 8 минуте «Кубань» пропустила гол от Дениса Фомина, но на 21 минуте полузащитник «желто-зеленых» Богдан Рейхмен сравнял счет.

На 38 минуте новороссийцы снова забили — отличился Владислав Руденко. Уже во втором тайме отыгрался полузащитник «Кубани» Оливье Кенфак, 2:2 — на 56 минуте матча.

До конца игры соперники не смогли склонить счет в пользу своей команды, оставив цифры на табло равными — 2:2.

Следующий матч чемпионата ПФК «Кубань» проведет 5 ноября против «Ленинградца».

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