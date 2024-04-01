ПФК «Кубань» дома сыграл вничью с «Динамо» Махачкала — 1:1

Матч 25 тура Мелбет Первой лиги прошел 1 апреля в 17:00 на стадионе «Кубань» в Краснодаре.

Игра завершилась со счетом 1:1. У гостей гол забил хавбек Сердер Сердеров, у хозяев — Илья Грузнов.

«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги с 41 очком, «Кубань» с 22 очками — на 17 месте. Следующая игра «желто-зеленых» пройдет в Новороссийске с «Черноморцем» 7 апреля.

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