ПФК «Кубань» дома сыграл вничью с «Динамо» Махачкала — 1:1
Спорт
01.04.2024 19:14
Матч 25 тура Мелбет Первой лиги прошел 1 апреля в 17:00 на стадионе «Кубань» в Краснодаре.
Игра завершилась со счетом 1:1. У гостей гол забил хавбек Сердер Сердеров, у хозяев — Илья Грузнов.
«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги с 41 очком, «Кубань» с 22 очками — на 17 месте. Следующая игра «желто-зеленых» пройдет в Новороссийске с «Черноморцем» 7 апреля.
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