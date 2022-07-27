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ПФК «Кубань» дома сыграет с КАМАЗом из Набережных Челнов

Спорт
27.07.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-doma-sygraet-s-kamazom-iz-naberezhnyh-chelnov
Видео канала «Кубань 24»

Матч 3-го тура ФНЛ пройдет 31 июля. Начало в 19:00.

КАМАЗ со старта сезона пока не потерял ни одного очка, у команды две победы в двух матчах. Краснодарцы свою первую встречу на родном стадионе уверенно выиграли, оказавшись сильнее экс-представителя Премьер-лиги «Уфы». «Желто-зеленые» отличились дважды и сохранили свои ворота на замке. В этой встрече в составе кубанцев вышло на поле сразу восемь новичков.

«Мы посмотрим, кто как приживается. Махатадзе забил, Архипов забил — уже плюс, на мой взгляд. У нас атакующая линия в этом сезоне намного сильнее, чем в прошлом году. Потому что в прошлом сезоне были нападающие, которые еле-еле ходили по полю и только разговаривали. Теперь у нас, еще раз повторяюсь, все хотят, все желают трудиться, плюс есть огромное мастерство», — сказал главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

Во второй встрече — в гостях против «Нефтехимика» из Нижнекамска — мастерство вновь позволило «Кубани» не пропустить. Но и забить не удалось, матч закончился вничью. Сейчас кубанцы находятся на четвертом месте в турнирной таблице.

Читайте также: футболисты «Кубани» и «Краснодара-2» провели встречи второго тура Первой лиги.

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