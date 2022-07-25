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Футболисты «Кубани» и «Краснодара-2» провели встречи второго тура Первой лиги

Спорт
25.07.2022 17:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolisty-kubani-i-krasnodara-2-proveli-vstrechi-vtorogo-tura-pervoj-ligi
Видео канала «Кубань 24»

«Желто-зеленые» гостили в Нижнекамске, на родине своего главного тренера Роберта Евдокимова.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. После перерыва кубанцы игру от своих ворот отодвинули, но опаснее все равно было у ворот Юрия Нестеренко. Ситуация изменилась, когда на 75 минуте был удален Алексей Бердников. В оставшиеся минуты коллектив Евдокимова имел несколько реальных моментов, уже в добавленное время Максим Лаук с метра попал в штангу. В итоге ничья — 0:0.

«После удаления, естественно, играли на одной половине поля, давили. И если в целом по игре говорить — конечно, мы довольны заработанным очком. Но так как было удаление, и у нас были моменты, попали в штангу, то в целом по итогу результатом мы не то что недовольны, но хотелось бы большего», — сказал главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

«Краснодар-2» на своем поле принимал тульский «Арсенал». Коллектив, который еще в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге. В этом матче также не обошлось без удаления. До 53 минуты хозяева выглядели сильнее. Но после того, как второе предупреждение получил Рустам Халназаров, туляки трижды реализовали численное преимущество. Голы на счету Сергея Ткачева, Евгения Луценко и Кирилла Панченко.

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