ПФК «Кубань» арендовал защитника «Урала» и полузащитника «Пари НН»

Артем Шмыков. Фото пресс-службы ПФК «Кубань»

Новичками «желто-зеленых» стали Артем Шмыков и Дмитрий Югалдин. Оба футболиста арендованы до конца сезона 22/23.

Полузащитник Дмитрий Югалдин перешел в «Кубань» из «Пари Нижний Новгород». Ему 19 лет. Прошлый сезон он провел в аренде в омском «Иртыше», который выступал в ФНЛ-2. Югалдин провел 20 матчей и забил 3 гола.

Другой новичок — защитник Артем Шмыков перешел в «Кубань» из «Урала». Ему 20 лет. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Урал-2» в ФНЛ-2. Сезон 20/21 Шмыков провел в аренде в омском «Иртыше», сыграв за клуб 17 матчей.

Оба новичка являются воспитанниками нижегородского футбола и в свое время дебютировали в профессиональном спорте в ФК «Нижний Новгород», которым тогда руководил нынешний наставник «Кубани» — Роберт Евдокимов, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

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