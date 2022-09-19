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ПФК «Кубань» 19 сентября дома сыграет с тульским «Арсеналом»

Спорт
19.09.2022 08:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-19-sentyabrya-doma-sygraet-s-tulskim-arsenalom
ПФК «Кубань» 19 сентября дома сыграет с тульским «Арсеналом»

Матч 10 тура ФНЛ пройдет на стадионе «Кубань». Начало в 20:00.

Олег Кононов снова на стадионе «Кубань». Экс-наставник «Краснодара» вспомнил, каково это — настраивать свою команду на матч с «желто-зелеными». В этот раз он приехал в краевую столицу с тульским «Арсеналом» — командой, которую собирается вернуть в РПЛ.

У Роберта Евдокимова в «Кубани» задачи противоположные — выбраться из зоны вылета в Первой лиге и прервать пятиматчевую серию без побед.

«Получается, мы в этом сезоне так играем: создаем какие-то моменты, напряжение, подачи. Во всех последних играх статистика лучше, чем у соперника: по входам в штрафную, по подачам, по ударам. Но нет результата. Это нас тяготит, и ребята очень сильно переживают», — сообщил главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

В последних двух матчах дружине Евдокимова не удается забить: в итоге домашняя нулевая ничья с астраханским «Волгарем» и минимальное поражение в Ярославле от «Шинника». Последняя победа «Кубани» была в начале августа в Ульяновске, а дома «желто-зеленые» праздновали успех только раз, когда в первом туре обыграли «Уфу».

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Автор:
Максим Герасин
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