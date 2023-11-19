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Певцу Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pevtsu-nikolayu-noskovu-stalo-ploho-vo-vremya-kontserta-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Певцу Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи
Фото t.me/kuban24

Заслуженный артист России Николай Носков 17 ноября из-за ухудшившегося самочувствия вынужден был прервать свой концерт в Сочи.

По словам очевидцев в соцсетях, которые присутствовали на выступлении, Носкову внезапно стало плохо во время исполнения песни «Снег». Артист ушел со сцены прямо во время выступления и не допел свой хит. Публика стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов. Николай Носков на сцену больше не вышел, после чего концерт завершился.

Представители артиста прокомментировали ситуацию от имени певца.

«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!», — сообщает Telegram-канал артиста.

Ранее Николай Носков перенес концерты в Оренбурге и Челябинске из-за болезни. Однако перед выступлением в Сочи сообщил, что уже чувствует себя хорошо.

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