Певец Константин Легостаев извинился перед поклонниками за свою пропажу в Сочи
Артист записал видеообращение к своим поклонникам с извинениями в аэропорту Сочи перед вылетом.
«Простите меня, пожалуйста, за тот «нервяк», который я вам доставил. Никогда не знаешь, что, как и где с тобой может произойти. Я долго думал и хочу сказать, что все мы должны ценить каждого из нас и уделять внимание и общение чаще и просто так», — сказал Константин Легостаев в своем обращении.
Певец поблагодарил всех за вашу поддержку, понимание и терпение, а также заявил, что надо жить сегодняшним днем.
Легостаев пропал вечером 2 октября на одном из пляжей в Центральном районе города. Он пошел купаться в море и пропал из виду. В связи с его пропажей СК назначил проверку.
На следующий день местные жители увидели пропавшего Константина Легостаева на улице Первомайской и сообщили об этом правоохранителям. Его доставили в отдел СК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Легостаев приехал в Сочи на съемки нового клипа и успел отснять часть материала. Певец является экс-участником проекта «Фабрика звезд» и фронтменом группы «Dельта». Он известен как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен».
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