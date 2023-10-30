Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Товарный знак зарегистрирован по таким классам МКТУ (международная классификация товаров и услуг), как чай, кофе, какао, продукты животного и растительного происхождения, а также кондитерские изделия.

Игорь Николаев подал заявление на регистрацию знака «Выпьем за любовь» 4 апреля 2023 года, а зарегистрировали его 18 октября, следует из российского реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания.

Исключительное право певца на товарный знак будет действовать в течение 10 лет.

Также знак «Выпьем за любовь» при выпуске можно будет встретить на пиве и пивных напитках, безалкогольных напитках, ликерах, винах, медовых напитках и минеральной воде, сообщает ТАСС.

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