Петухов: выборы в Краснодарском крае проходят с соблюдением требований закона

Член Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан в Краснодарском крае Сергей Петухов сообщил о том, как проходит первый день муниципальных выборов в регионе.

По данным Крайизбиркома, известны промежуточные результаты явки избирателей на выборах в Краснодарском крае. Уже проголосовали 13,5 % избирателей. Самая высокая явка по состоянию на 16:00 зафиксирована в Тихорецком районе и составила около 22%.

«Это промежуточные результаты. Оценить явку мы сможем только в конце второго дня голосования. Но уже сейчас можно сказать, что для первой половины дня на муниципальных выборах явка хорошая. Избиратели приходят голосовать, они в хорошем настроении, приходят семьями. Общественные наблюдатели присылают нам видеозаписи с избирательных участков. Они отмечают, что выборы организованы с соблюдением всех требований закона. Наблюдатели отслеживают это по специальным чек-листам «Золотой стандарт», которые позволяют избежать субъективной оценки и неоднозначной трактовки ситуаций. По нашим данным, жалобы в крайизбирком не поступали», — сказал Сергей Петухов.

По его словам, в краевой Общественный штаб поступают вопросы от жителей, которые просят дать разъяснения о том, как найти свой избирательный участок, как правильно заполнить бюллетень. Эксперт добавил, что голосование продолжается, общественный штаб продолжает следить за соблюдением избирательных прав граждан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартовал первый день выборов. Всего в Краснодарском крае проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. На 232 вакантных мандата претендуюткандидаты от 7 политических партий и самовыдвиженцы. В организации и проведении выборов задействованы 47 территориальных избирательных комиссий и 765 участковых избирательных комиссий – более 9 тыс. человек. Все избирательные участки открылись вовремя, комиссии приступили к работе.